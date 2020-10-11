Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip
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Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip

11.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:46
Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip

DAHA önce Antalya'da Tazı Kanyonu'nda klip çeken Ukraynalı DJ Katy Rise, yeni klibi için Isparta'nın lavanta bahçelerini tercih etti.

DAHA önce Antalya'da Tazı Kanyonu'nda klip çeken Ukraynalı DJ Katy Rise, yeni klibi için Isparta'nın lavanta bahçelerini tercih etti.

Türkiye ve Akdeniz'in doğal güzelliklerinden vazgeçemeyen dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çektiği klibin ardından, yeni klibi için Isparta'nın lavanta bahçelerini tercih etti. Menajeri Can Caferoğlu ile ön çalışması gerçekleştirilen klibin çekimlerini ise Renat Buts yaptı.KLİP ÇEKİMİ 1 HAFTA SÜRDÜYerli yabancı binlerce ziyaretçinin fotoğraf çektirdiği lavanta bahçelerine, DJ mikseri ve müzik aletlerini taşıyan Rise, doğa ile iç içe klip çekti. Doğal bir stüdyo olan ve yılda 1 milyona yakın ziyaretçi alan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerinde yapılan klip çekimleri, bir hafta sürdü. Klip görüntüleri montajlandıktan sonra ilk olarak özel bir müzik kanalında, ardından ünlü DJ'in YouTube kanalında yayınlanacak.

Akdeniz'i çok sevdiğini dile getiren DJ Katy Rise, 'Akdeniz'in doğal ve tarihi güzellikleri inanılmaz. Bu güzellikler içerisinde müzik yapmak ise benim için inanılmaz keyif verici" dedi. Ukraynalı DJ, bir sonraki videoyu kendi parçası için çekeceğini belirterek, 'Akdeniz'i çok seviyorum. Kendi parçam için çekeceğimiz video için yine bu bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden faydalanacağız. Bu Antalya olabilir, Isparta olabilir. O da sürpriz olsun" diye konuştu.


Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip
Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip
Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip
Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip
Ukraynalı DJ'den 'lavanta' kokulu klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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