Ukraynalı Çocuklar Noel Kutladı

Marmaris'te yaşayan Ukraynalı aileler Noel kutlaması yaptı.



Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen kutlamaya, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ve Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar katıldı.



Marmaris Belediyesinin destekleriyle, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen yılbaşı kutlamalarına, Ukrayna'dan getirilen özel gösteri ekibi geleneksel giysiler eşliğinde çocuklar için skeçler oynadı.



Çocuklar sahnede Ukrayna'ya özgü oyunlarını oynadı. Yaklaşık iki saat süren kutlamanın finalinde "Noel Baba" kıyafetli organizasyon görevlisi miniklere hediyeler verdi.



Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko ile Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Marmaris Başkanı Olena Topçu, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'e desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.