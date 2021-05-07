Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması, kedisi tarafından bölündü.

Ukrayna'da bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması, kedisi tarafından bölündü.

Ukrayna'da yayın yapan Ukraine24 kanalına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması, 'davetsiz' bir misafir tarafından bölündü. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Geraşçenko'nun ekranında kedisinin kuyruğu görüldü. Programın sunucusu Natasha Vlaschenko, Bakan Geraşçenko'ya 'Ne kadar hoş. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte canlı yayına çıkmaya çalışan kim" diye esprili bir şekilde soru yöneltti. Geraşçenko, daha sonra kediyi kucağına alarak stüdyodakilere gösterdi. O anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Burak Sergen Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:10:13. #1.15#

title