Ukraynalı Bakan Antalya'da park açtı
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Ukraynalı Bakan Antalya'da park açtı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nın açılışı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın katılımıyla gerçekleşti.

Ukraynalı Bakan Antalya'da park açtı
04.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:35

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nın açılışı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın katılımıyla gerçekleşti.

Örnekköy bölgesinde yer alan ve 4 bin 400 metrekare büyüklüğe sahip eski bir park iken Muratpaşa Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen parka 'Ukrayna Kültür Parkı' ismi verildi. Tematik hale getirilen parkla birlikte, eserleri modern Ukrayna dili ve edebiyatının temeli olarak gösterilen Taras Şevçenko anıtının da açılışı gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKE ADINA BİRER AĞAÇParkın açılışında Bakan Kuleba, Büyükelçi Sybiha ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Kültür Sanat Derneği'nce geleneksel tuzlu ekmekle karşılandı. Derneğe ait koro ise Çanakkale türküsü ve Ukrayna şarkılarını seslendirdi. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Bakan Kuleba ve Başkan Uysal konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Taras Şevçenko anıtının açılışı ve Ukrayna'ya özgü söğüt ağacı ile Antalya'ya özgü turunç fidanları dikimi gerçekleşti.Bu parkın çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Kuleba, "Böylece birbirimize ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyor. Burada yaşayan Ukraynalılara kimliğinizi koruduğunuz, geleneklerinizi yaşattığınız ve Türkiye'de daha fazla Ukrayna'yı tanıtmak için elinizden geleni yaptığınız için teşekkür ediyorum. Şu anda yanımda sadece Ukrayna bayrağı değil, küçük bir kız çocuğunun tuttuğu Kırım Tatar bayrağını görmekten mutluyum. Ukrayna ile Türkiye birlikte çok fazla şey yapıyor" dedi.ÖZGÜRLÜK KIRIM'A TEKRAR DÖNECEKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Antalya'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Bakan Kuleba, "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve diplomaside çok nadir görülen bir şey bu. Çünkü ilkesel olarak herhangi bir sorunumuz olmadı. Bazı konularda farklı görüşlerimiz oldu ama bunlar kesinlikle bizi ayırmadı ve herhangi bir sorun teşkil etmedi. Mutlaka kurtarılacak Kırım meselesiyle başlayıp, eminim ki Kırım'a o özgürlük tekrar dönecek. Bu konular ve ticaret alanındaki işbirliğimize kadar bir sürü konu ele alındı. Ama devletler arası yaptığımız bütün görüşmelerin temelinde tabi ki de insani ilişkiler bulunmakta" diye konuştu.'UKRAYNALI TURİSTLERLE GELDİM'Turizm ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Kuleba, Antalya'ya ilk defa geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu bölgenin önlemler konusunda ne kadar ciddi adımlar attığını bizzat gördüm. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1.5 milyon turist geldi. Tabi bu sene pandemiden dolayı rakamlarda biraz azalma olabilir. Ama hem Türkiye hem Antalya'ya gelmeleri için herhangi bir engel görmüyorum. Sanırsam sözlerimin en güzel kanıtı şöyle, dün Türkiye'ye charter bir uçakla ve Ukraynalı turistlerle geldim ve uçakta hiç yer yoktu. O yüzden en güzel kanıtı budur."'ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ EN GÜZEL GARANTİ'Antalya'da toplantı yapılan oteli incelediğini de anlatan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Ama her yerde şunu görebiliyorum ki bütün ilgili önlemler alınmış. Dezenfektan ve kendimiz korumak için bütün önlemler alınmış. Ama daha da önemlisi değerli dostum, meslektaşım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri. Çünkü bana da söylediği gibi Türkiye özellikle turistlerin güveni konusuna çok büyük önem veriyor ve ilgili tedbirleri alacağını söyledi. Benim için bu en güzel garanti" dedi.'UKRAYNALILARIN DOSTLUĞUNDAN ÇOK MEMNUNUZ'Ukrayna ve Türkiye'nin birbirine çok yakın iki ülke olduğunu belirten Ümit Uysal, "Pasaport olmadan nüfus cüzdanıyla seyahat edebilecek kadar yakın. Ukrayna kültürü son derece barışçıl, mütevazi, saygılı çok değerli insanları içeriyor. Son derecede çalışkan insanlar. Ukraynalıların komşuluğu, dostluğundan çok memnunuz. Pandemi sürecinde de dayanışma içerisinde olduk. Ukrayna- Türkiye uçak seyahatini serbest eden ilk ülkelerden oldu. Bu yaz çok sayıda Ukraynalı dostumuzu Antalya'da tatil yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.TÜRKİYE'DE MEHMET AKİF NEYSE UKRAYNA'DA ŞEVŞENKO O DEMEKMuratpaşa'nın çok kültürlü bir ortama sahip olduğunu belirten Başkan Ümit Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"50 civarında ülkeden insanlarımız birlikte yaşıyor. Hepsiyle çok güzel, barışçıl ilişkilerimiz var. Ukraynalıların bu komşularımız içinde bütün olumlu özellikleriyle çok güzel bir yeri var. Bu parkı açarak dostluğumuzu komşuluğumuzu bir anlamda ölümsüzleştirmek istedik. Taras Şevçenko Ukrayna'ya ruh, kişilik veren, anlam katan en önemli sanatçılardan biri. Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy neyse Taras Şevşenko da Ukrayna'da o demek. Onun burada bir rölyefini açmaktan mutluyuz."


Kaynak: DHA

Manşet

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