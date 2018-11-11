Ukraynalı Ayrılıkçıların Tartışmalı Seçimleri Başladı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk ayrılıkçı halkı, başkanlık seçimleri için sandığa gitti.

Ukrayna'da çıkan iç savaştan sonra ayrılıkçıların bağımsızlıklarını ilan ettiği Luhansk ve Donetsk'te halk başkanlık seçimleri için oy vermeye başladı. Eylül ayının başında ayrılıkçıların lideri Aleksandr Zaharçenko'nun Donetsk'te düzenlenen suikastla öldürülmesinden sonra halk yeni başkanı seçmek için bugün sadık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemine katılım yüksek oldu. Seçimlerde başkanlık için Denis Pushilin, Elena Shishkina, Roman Khramenkov, Vladimir Medvedev ve Roman Evstifeev yarışıyor.

Kiev'e karşı gövde gösterisi

Seçim tarihinin belirlenmesinden sonra Donetsk yönetimi, sandığa gitmesi için sık sık halka çağrı yaptı. Sandığa gidilmemesini Kiev yönetiminin uluslararası arenada kullanacağını vurgulayan yönetimin teşvikleri sonucu yaklaşık 2 milyon 800 bin kişinin sandığa gittiği seçimlerde, her iki bölgede toplam 408 seçim merkezi kuruldu. Donetsk'te sabah saatlerinde başlayan seçimlere katılım oranının saat 10.00 itibariyle yüzde 18, 12.00 itibari ile de yüzde 40 civarında olduğu öğrenildi.

Seçimleri dünyadan 14 ülke temsilcisinin de yakından takip ettiği belirtildi. 48 ülkeden temsilcinin ise seçimleri gözlemci olarak takip ettiği kaydedildi. Seçimleri uluslararası 200 basın kuruluşu takip ediyor. - DONETSK