Ukraynalı askerler, Rus tankını imha ettiği anları kayda aldı

Rus işgali ile mücadeleye devam eden Ukraynalı askerler, Rus tanklarını nasıl imha ettiklerini kayda alarak sosyal medya üzerinden yayınladı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgalin 12. gününde aralıksız devam eden saldırılara karşı Ukrayna ordusu mücadeleye devam ediyor. Ukraynalı askerler tarafından kayda alınan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, Ukraynalı askerlerin bir binanın çatısına çıkarak Rusya'ya ait bir tankı vurma anları dikkat çekti. Ayrıca görüntülerde, Ukraynalı askerlerin isabetli atışının ardından yanmaya başlayan Rus tankı da kameralara yansıdı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa