- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

KİEV - Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Gönüllüler Günü' adı altında sağcı bir grup tarafından miting düzenlendi. Düzenlenen gösterilere 5 bin kişi katıldı. Kiev'in farklı bölgelerinde yürüyüş düzenleyen grup, Rusya Federasyonu Kiev Büyükelçiliği önünde sözlü slogan atarak, fişek ateşleyip meşaleleri fırlattı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, polis ekipleri sevk edildi, barikat kurularak önlem alındı.

Mitinge katılanların Rusya Federasyonu'na karşı Donbas Bölgesi'nde 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun yanında yer alan gönüllülerin katıldığı belirtildi.

Gösteri boyunca, "Bize zafer gerek", "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Bugün bizim bayramımız ve biz sokakların efendisiyiz", "Yaşasın millet, düşmanlara ölüm" şeklinde sloganlar atıldı.

Kiev'de Korona virüsünden dolayı uygulanan karantina kurallarına göre, 200 kişiden fazla insan bir araya gelmesi yasaklandı. Bu nedenle yürüyüşü organize edenler tarafından yapılan resmi açıklamada, gösterilere katılan kişi sayısının "sembolik" olarak 199 olduğu ifade edildi. Gösteriye katılanlardan arzu edenlere maske de dağıtıldı. Bir süre olay yerinde bekleyen kalabalık, gösteri bitince oradan uzaklaşarak dağıldı.

Kaynak: İHA