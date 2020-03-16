Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Haber
Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel

Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

16.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:06

Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Gönüllüler Günü' adı altında sağcı bir grup tarafından miting düzenlendi. Düzenlenen gösterilere 5 bin kişi katıldı. Kiev'in farklı bölgelerinde yürüyüş düzenleyen grup, Rusya Federasyonu Kiev Büyükelçiliği önünde sözlü slogan atarak, fişek ateşleyip meşaleleri fırlattı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, polis ekipleri sevk edildi, barikat kurularak önlem alındı.

Mitinge katılanların Rusya Federasyonu'na karşı Donbas Bölgesi'nde 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun yanında yer alan gönüllülerin katıldığı belirtildi.

Gösteri boyunca, "Bize zafer gerek", "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Bugün bizim bayramımız ve biz sokakların efendisiyiz", "Yaşasın millet, düşmanlara ölüm" şeklinde sloganlar atıldı.

Kiev'de Korona virüsünden dolayı uygulanan karantina kurallarına göre, 200 kişiden fazla insan bir araya gelmesi yasaklandı. Bu nedenle yürüyüşü organize edenler tarafından yapılan resmi açıklamada, gösterilere katılan kişi sayısının "sembolik" olarak 199 olduğu ifade edildi. Gösteriye katılanlardan arzu edenlere maske de dağıtıldı. Bir süre olay yerinde bekleyen kalabalık, gösteri bitince oradan uzaklaşarak dağıldı.

(İHA)

Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Koronavirüs salgını Oktar'ı da vurdu! Bakanlığın tavsiyesi kabul gördü Haber
Koronavirüs salgını Oktar'ı da vurdu! Bakanlığın tavsiyesi kabul gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Profesör, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Profesör, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sinan Akçıl Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:17:19. #1.14#