Ukraynalı annenin sığınak videosu ağlattı

ANKARA (DHA) - RUSYA'nın askeri harekatının devam ettiği Ukrayna'da, 2 çocuğuyla sığınıkta yaşayan anne, çektiği videoyu Ankara'daki akrabası Tetyana Akçar'a gönderdi. Toprakla oynayan çocuklarının durumunu gözyaşları içinde anlatan Ukraynalı anne "Bakın çocuklarımız nerede ve nasıl oyun oynuyor? Harkiv'e ateş ediyorlar, vuruyorlar. Evde kalmak korkunç, sığınakta kalmak korkunç. Her gün ölümü bekliyoruz" sözleri herkesi ağlattı.

Ankara'da yaşayan Ukraynalı kadınlar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını Çankaya'daki Ukrayna Derneği'nde takip ediyor. Her gün dernekte toplanan kadınlar, Rusya'nın devam eden askeri harekatına ilişkin gelişmeleri seyredip, bir yandan yardım kampanyaları yürütüyor. Kadınlar ayrıca Ukrayna'daki yakınları ile telefon ve sosyal medya yolu ile iletişim kurup, moral sağlamaya çalışıyor. 5 yıldır Türkiye'de yaşayan psikolog Tetyana Akçar, sinyal sorunu nedeniyle görüntülü arayamadığı yakınının gönderdiği videoyu, dernekteki arkadaşları ile seyredince duygulu anlar yaşadı. Harkiv'de bir sığınıkta kalan annenin çektiği videoda, montlarıyla ısınmaya çalışan çocuklardan birisinin resim çizdiği, diğerinin de toprakla oynadığı görüldü.

Ailesi ve arkadaşları Harkiv'de olan Tetyana Akçar, 2014 yılında Donbas'ta askerlere, çocuklara psikolojik destek verdiğini, şu an Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle çok korktuğunu söyledi. Ailesinin yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Akçar, "Şu an korkuyu yaşıyorlar, sığınakta kalıyorlar, bazılarının gidecekleri yer olmadığı için evde bekliyorlar. Ablam ile konuştum, 'Bugün hızlı uçakların sesini duydum, hayatımdaki en korkunç sesti' dedi. Ablam sığınakta kalıyor, çocuklar var. Askerler sadece 1 ekmek getirmiş. Ablam, 'Ekmeği verin, kokusunu çok özledim, koklayayım' dedi. Ekmeği sadece kokladı ve çocuklara pay ettiler. Her sabah onlara yazıyorum, 'Nasılsınız, yaşıyor musunuz?' diye. Cevap alamayınca çok ağlıyorum. Evli olmasaydım gidecektim, silah alacaktım, savaşacaktım, yardım edecektim. Orası benim memleketim, ülkemi çok seviyorum" dedi. Bu arada dernekteki Ukraynalı kadınlar, ülkelerindeki yakınlarına moral vermek için, Ukrayna'da çok sevilen 'Ah, çayırda kırmızı kar topu eğildi' isimli şarkıyı söyleyip, mesaj gönderdi.