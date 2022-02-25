UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI - Haberler
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UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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UKRAYNA'dan Türkiye'ye konferans için gelen 6 doktor sınır kapıları ve havaalanlarının kapanmasından dolayı ülkelerine dönemedi.

UKRAYNA'dan Türkiye'ye konferans için gelen 6 doktor sınır kapıları ve havaalanlarının kapanmasından dolayı ülkelerine dönemedi. Konsolosluğa gelen doktorlar yetkililerden dönüş yolu hakkında bilgi aldı. Ülkelerine dönmek için her her yolu denediklerini söyleyen Doktor Irına Serenko, 'Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.

Savaşın başlamasıyla beraber Türkiye'de kalan Doktor Irına Serenko, 'Ülkemize dönmek için her yolu deniyoruz. Maalesef tüm tren istasyonları, havaalanları kapalı ve saldırı altında. Bu yüzden konsolosluğa gelerek nasıl gidebileceğimiz hakkında destek istemeye geldik. Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı" diye konuştu.

UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI

UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI

UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI

UKRAYNALI 6 DOKTORUN ÜLKELERİNE DÖNME ÇABASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Moldova, Romanya, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Haberler

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