Ukrayna yolsuzluk şüphesiyle Polonya'da görev yapan iki diplomatını geri çekti
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Ukrayna yolsuzluk şüphesiyle Polonya'da görev yapan iki diplomatını geri çekti

01.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:52
Ukrayna yolsuzluk şüphesiyle Polonya'da görev yapan iki diplomatını geri çekti

Ukrayna, yolsuzluğa karışmakla suçlanan iki diplomatını Polonya'dan geri çağırdı.

Ukrayna, yolsuzluğa karışmakla suçlanan iki diplomatını Polonya'dan geri çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Facebook'tan yaptığı açıklamada, dün iki Ukraynalı diplomatın büyük miktarda altın, para ve kaçak sigarayı Ukrayna'dan Polonya'ya resmi araçla geçirmeye çalışırken sınırda yakalandığını belirtti.

Olay üzerine iki diplomatın elçilikteki görevlerine son verildiğini ifade eden Kuleba, söz konusu kişilerin derhal geri çağrıldığını aktardı.

Yolsuzluğun insanın bulunduğu her yerde olduğunu belirten Kuleba ancak bu durumun Ukrayna Dışişleri Bakanlığında tolere edilmediğini vurguladı.

Kuleba, konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını, soruşturma neticesine göre söz konusu kişiler hakkında gerekli kararı vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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