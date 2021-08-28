Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
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Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti

Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenin, 3 tahliye uçağının Ukrayna'ya geldiğini aktardı.

Yenin, 80'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıkladı.

Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Ukrayna yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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