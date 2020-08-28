Ukrayna yabancılara sınırlarını 30 günlüğüne kapattı
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Ukrayna yabancılara sınırlarını 30 günlüğüne kapattı

Ukrayna, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısındaki artış üzerine yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini bir ay süreliğine yasakladı.

Ukrayna yabancılara sınırlarını 30 günlüğüne kapattı
28.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:36

Ukrayna, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısındaki artış üzerine yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini bir ay süreliğine yasakladı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, dün akşam geç saatlerde açıkladığı kararla, yabancı uyrukluların Ukrayna'ya giriş yasağının 28 Ağustos saat 00.00'dan itibaren başladığını duyurdu. Yasağın 28 Eylül'e kadar uygulanacağı belirtildi. Böylece daha önce 29 Ağustos olarak açıklanan uygulamanın başlangıç tarihi bir gün erkene çekildi.

KİMLER ÜLKEYE GİREBİLECEK? 

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruya göre, alınan karar çerçevesinde, Ukrayna vatandaşlarının eşleri ve çocukları, ülkede geçerli resmi çalışma izni olanlar, Ukrayna'daki işletmelerin temsilcileri tarafından davet edilen teknik uzmanlar, Ukrayna üzerinden transit geçerek ülkeden 2 gün içerisinde çıkış yapacağını belgeleyebilenler, eğitim amacıyla Ukrayna'ya gelenler ve Ukrayna'da geçici veya sürekli oturma iznine sahip kişiler yasağın dışında tutuluyor.  Silahlı kuvvetlerde askerlik hizmeti yapan kişiler, Ukrayna Devlet Başkanı, Parlamentosu, Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanlığı Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Ukrayna'ya gelen yabancı devlet resmi heyetlerinin başkanları ve üyeleri, uluslararası kuruluşların çalışanları ve bunlara eşlik edenler, yük taşımacılığı yapan araçların, tarifeli seferleri gerçekleştiren otobüslerin sürücüleri ve mürettebatı, uçak, deniz ve nehir gemi mürettebatı, tren ve lokomotif personeli de yasak kapsamına alınmadı.

Yasağın dışında tutulması kararlaştırılan diğer kategoriler şöyle sıralanıyor: Bir kültür kuruluşu tarafından davet edilen sanatçılar ve eşlik eden birer kişi, resmi spor müsabakalarına katılmak için gelen sporcular ve bunlara eşlik edenler, nakil amacıyla hematopoetik kök hücre taşıyan kişiler, Ukrayna sağlık kurumlarında tedavi görme amacıyla gelen kişiler, mülteci statüsünde bulunan veya ilave korumaya muhtaç kişiler, Ukrayna'da akredite yabancı diplomatik temsilcilikler, konsolosluk kurumları ve resmi uluslararası misyon ve örgütlerin çalışanları ve bu kişilerin aile üyeleri veya Ukrayna Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine gelenler, silahlı Kuvvetler birimlerinin eğitim programlarına katılan NATO üyesi ülkelerin ve NATO'nun Barış İçin Ortaklık Programı katılımcı ülkelerinin silahlı kuvvetleri mensubu eğitmenler veya Ukrayna Savunma Bakanlığının daveti üzerine gelen kişiler.

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5,5 aydır uygulanan kısıtlamaların süresi ise bazı kurallar sıkılaştırılarak 1 Kasım'a kadar uzatılmıştı. 


Kaynak: DHA

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