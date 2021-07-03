Ukrayna'ya yasa dışı yolla 170 bin dolarlık mücevher getirdi, havaalanında yakalandı
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Ukrayna'ya yasa dışı yolla 170 bin dolarlık mücevher getirdi, havaalanında yakalandı

Ukrayna'ya yasa dışı yolla 170 bin dolarlık mücevher getirdi, havaalanında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'nın Harkov kentine uçakla gelen Türk vatandaşının havaalanında şüpheli hareketleri nedeniyle aranması sonucu 170 bin dolar değerinde mücevherlerle rastlandı.

Ukrayna'nın Harkov kentine uçakla gelen Türk vatandaşının havaalanında şüpheli hareketleri nedeniyle aranması sonucu 170 bin dolar değerinde mücevherlerle rastlandı. Mücevherleri yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalıştığı tespit edilen şahıs hakkında "gümrük kuralları ihlali" kapsamında işlem yapıldı.

Ukrayna Sınır Güvenliği Ekipleri Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Türk vatandaşı, İstanbul-Harkov uçuşuyla Ukrayna'ya geldi. Havaalanında şüpheli hareketler sergilediği belirtilen şahıs, sınır muhafızları tarafından durduruldu ve detaylı incelemeye alındı. Üzeri ve eşyaları aranan şahsın, çok sayıda kıymetli mücevheri beraberinde getirdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edildi. Toplam 170 bin dolarlık kıymetli eşya bulunurken, mücevherler arasında 23 beyaz taş pırlanta, altın bileklik, kolye, beyaz altından pırlantalı yüzükler, zümrüt gibi kıymetli parçalara rastlandı. Şahıs hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun 483. Maddesi (gümrük kuralları ihlali) gereğince işlem yapıldı. - KHARKİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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