Ukrayna'ya Komşu Ülkelere Sığınmacı Akını Devam Ediyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Yetkililer işgalin başlamasından bu yana sadece 10 gün içinde bu rakama ulaşıldığına dikkat çekiyor. BM yetkilileri bu sayısının 4 milyona yükselebileceğini belirtiyor. 24 saat içinde 160 binden fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere sığındığı kaydediliyor
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
DailyMotion.com - Güncel