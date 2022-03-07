Ukrayna'ya Komşu Ülkelere Sığınmacı Akını Devam Ediyor - Haberler

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Ukrayna'ya Komşu Ülkelere Sığınmacı Akını Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Yetkililer işgalin başlamasından bu yana sadece 10 gün içinde bu rakama ulaşıldığına dikkat çekiyor. BM yetkilileri bu sayısının 4 milyona yükselebileceğini belirtiyor. 24 saat içinde 160 binden fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere sığındığı kaydediliyor

DailyMotion.com - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Haberler

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