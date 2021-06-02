Ukrayna'ya karşı savaşan Çekya vatandaşına 20 yıl hapis cezası

Çekya'da mahkeme, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında çatışmalara katılan Çekya vatandaşına 20 yıl hapis cezası verdi.

Çekya'da mahkeme, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında çatışmalara katılan Çekya vatandaşına 20 yıl hapis cezası verdi.

Başkent Prag'ta görülen davada, 23 yaşındaki Martin Kantor, terör saldırısı ve organize terör örgütünün faaliyetlerine aktif katılım suçundan gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede, Kantor'un 2015 yılında Prag'tan Rusya'ya geçtiği, oradan da Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde keskin nişancı eğitimi aldığı ve çatışmaya katıldığı bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca, Kantor'un en az 2017 sonuna kadar Lugansk'taki ayrılıkçılara destek verdiği ve Ukrayna'da yaşadığının tahmin edildiği belirtildi.

Prag Yargı Kurulu Başkanı Jan Sott, sanık hakkında güvenilir deliller bulunduğu ve sanığın arkadaşlarıyla yazışmalarının da ellerinde olduğunu belirtti.

???????Çekya kanunlarına göre terör saldırısı düzenleyen kişiler, 12 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz