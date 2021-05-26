Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan 117 bin doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan 117 bin doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet bütçesiyle alınan 117 bin aşının ülkeye ulaştığı, hafta sonuna kadar temin edilecek toplam aşı sayısının 167 bin olacağı belirtildi.

Açıklamada, aşının eğitmenler, doktorlar, ordu mensupları ve diplomatlar için kullanılacağı ifade edildi.

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 2021'in sonuna kadar temin edilmek üzere 20 milyon doz aşı için anlaşmıştı.

Ülkeye Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ilk kez 117 bin doz Pfizer aşısı nisanda gelmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, aşılananların sayısı 987 bin 193 kişiye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz