Ukrayna'ya İzmir çıkarması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Ukrayna'ya İzmir çıkarması - Magazin
İzmir, Moda, Magazin

Ukrayna'ya İzmir çıkarması

Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.

10.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:34
Ukrayna'ya İzmir çıkarması

Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.


Ukrain Fashion Week'te bu yılda Türkler dikkat çekti. Organizasyona, İzmir'in yanı sıra çok sayıda Türk moda firması ve modeller katıldı. Toplamında 14 defilenin yer aldığı moda haftası tıklım tıklım izleyici akınına uğradı. Ukrain Fashion Week'te 2020 yılının yaz kreasyonları tanıtılırken, Türk markaları adeta şov yaptı. Moda tutkunlarının tam not verdiği etkinliklerde, Türkiye'yi temsil eden Nazrin Efendizade podyumda beğeni topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Magazin
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Magazin
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Magazin
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Magazin
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Magazin
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Magazin
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Abdulhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Podolski Fatih Terim Berkay Şahin Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Ukrayna'ya İzmir çıkarması - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:16:34. #1.14#