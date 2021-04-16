Ukrayna'ya ilk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'ya ilk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı ulaştı

Ukrayna'ya ilk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı ulaştı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'ya 117 bin doz Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldi.

Ukrayna'ya 117 bin doz Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında tedarik edilen 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'nın, COVAX kapsamında 8 milyon doz aşı alması bekleniyor.

AstraZeneca aşısı kullanılarak kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı, 432 bin 817 kişiye ulaştı.

Sinovac aşısının kullanımına 13 Nisan'da başlanan Ukrayna'da son 24 saatte 17 bin 479 kişide virüse rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mario Draghi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna'ya ilk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı ulaştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:17:38. #1.14#

title