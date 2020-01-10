Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?
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Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?

Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? İran reddetti. Hangi ülke ne dedi?

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?

'nin General 'yi öldürmesinin ardından 'da 176 yolcusuyla düşen 'ya ait uçak birçok iddianın öne sürülmesine neden oldu.


Acı olayın ardından İran'dan yapılan ilk açıklamada kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtilmiş Ukrayna da ilk etapta bu savı onaylamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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