Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37

Amerika Birleşik Devletleri'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'da 176 yolcusuyla düşen Ukrayna'ya ait uçak birçok iddianın öne sürülmesine neden oldu.



Acı olayın ardından İran'dan yapılan ilk açıklamada kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtilmiş Ukrayna da ilk etapta bu savı onaylamıştı. Euronews.com'da Görüntüle