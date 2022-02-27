Ukrayna'ya ait "Mriya" isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi

"Mriya" uçağından ARŞİV görüntüler Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.

Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü. Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.