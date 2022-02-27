Ukrayna'ya ait "Mriya" isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi
"Mriya" uçağından ARŞİV görüntüler Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.
"Mriya" uçağından ARŞİV görüntüler Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.
Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü. Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.