Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor - Haberler

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Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor

AA, Gülsüm İncekaya - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Konsolosluğu, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 6 tır yardım malzemesi gönderecek.

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Konsolosluğu, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 6 tır yardım malzemesi gönderecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanı yardım malzemeleri, Çatalca'daki bir lojistik firmasına getirildi.

Malzemeler, paketlendikten sonra 6 tıra yüklendi.

İçinde 120 ton malzeme bulunan tırlar, Edirne üzerinden Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkacak.

Yardım paketlerinde, gıda, çocuk maması, battaniye, su, yatak, tekstil ürünleri, hijyen ve tıbbı malzemeler bulunuyor.

Paketler, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'da zor durumda olanlara ulaştırılacak.

Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor

Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor

Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor

AA / Gülsüm İncekaya - Güncel

İstanbul, Ukrayna, Ankara, 112, Güncel, Haberler

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