Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı geldi
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Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı geldi

Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı geldi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında temin edildiği belirtildi.

Güney Kore'de üretilen 367 bin AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı, aşıların ağırlıklı olarak öncelik grupları ve 65 yaş üstü kişilerde kullanılacağı ifade edildi.

Ülkeye COVAX kapsamında ilk kez 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşı 16 Nisan'da gelmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı, 508 bin 46 kişiye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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