Ukrayna ve Rusya 'Steinmeier Formülası' üzerinde uzlaştı: Donbas bölgesi seçime gidip özerk olacak

02.10.2019 14:46

Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Trilateral İletişim Grubu Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki doğu bölgesi Donbas'ın yerel seçimler gerçekleştirildikten sonra özerk bir statüye geçmesi konusunda uzlaştı.



1 Ekim Pazartesi günü varılan ve 'Steinmeier Formülası' adı verilen uzalaşı ile Donbas bölgesi yerel seçimlerini Ukrayna kanunları çerçevesinde gerçekleştirecek ve sonuçları AGİT tarafından onaylanacak. Euronews.com'da Görüntüle