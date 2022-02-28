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Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyette, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Donbas'ta çözüm için temas grubu Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Andrey Kostin, Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Toçitskiy bulunuyor.

"Sonucu bekliyoruz"

Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurmuştu. Rusya tarafı, Ukrayna heyetinin Belarus'a güvenli geçişi için garanti vermişti.

Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Rusya'nın önerilerini dinlemek için görüşmeyi kabul ettiklerini belirtmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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