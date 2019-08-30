Ukrayna ve Rusya arasında tutukluların takas edildiği iddiası

Ukrayna ve Rusya arasında tutukluların takas edildiği iddiası

Ukrayna başsavcısı, Rusya ile mahkum değişimi yapıldığını ve bu kapsamda aralarında denizcilerin ve film yapımcısı Oleg Sentsov'un da bulunduğu bazı Ukraynalı tutukluluların ülkeye döneceklerini açıkladı

30.08.2019 09:38
Ukrayna ve Rusya arasında tutukluların takas edildiği iddiası

Ukrayna başsavcısı, Rusya ile mahkum değişimi yapıldığını ve bu kapsamda aralarında denizcilerin ve film yapımcısı Oleg Sentsov'un da bulunduğu bazı Ukraynalı tutukluluların ülkeye döneceklerini açıkladı.


Başsavcı tutukluların takas edildiğini Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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