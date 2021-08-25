UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın orman yangınlarının vurduğu ilçesi Marmaris'teki 'Sanat ve Dayanışma Günü'ne katılan Ukraynalı ve Özbek öğrenciler, milli marşlarını okudu, ülkelerine özgü müzikleri seslendirdi.

MUĞLA'nın orman yangınlarının vurduğu ilçesi Marmaris'teki 'Sanat ve Dayanışma Günü'ne katılan Ukraynalı ve Özbek öğrenciler, milli marşlarını okudu, ülkelerine özgü müzikleri seslendirdi.

Marmaris Belediyesi, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Ukrayna Sonyaşnik (Ayışığı) Vakfı tarafından, yangından zarar gören Marmaris'e moral vermek için 'Marmaris Sanat ve Dayanışma Günü' adı altında etkinlik düzenlendi. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen Ukraynalı ve Özbek öğrenciler, ilk olarak Marmaris'in çevresini gezdi. Ardından Günnücek mevkisindeki Burunucu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, milli marşlarını okudu, ülkelerine özgü müziklere eşlik etti. Çocuklarıyla parka gelen aileler de müziklere alkışlarla destek verdi. Gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova, Marmaris'e moral vermek için festivali düzenlediklerini belirterek, "Televizyonda, sosyal medyada hep sizi takip ettik. Orada da bizim yüreğimiz yandı. Aklımız ve yüreğimiz hep sizinleydi" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise nazik düşünceleri için Gorbunova'ya teşekkür etti. Marmaris'in çok zor günler geçirdiğini belirten Oktay, "Sizler gibi dostlarımızın sayesinde moralimiz yükseliyor, umudumuz artıyor. En kısa sürede eski günlere dönmek için gayretimizi ve umudumuzu yükseltiyor" diye konuştu.

UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:42:13. #1.15#

title