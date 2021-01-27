Ukrayna ve Macaristan ilişkilerini iyileştirmek istiyor
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Ukrayna ve Macaristan ilişkilerini iyileştirmek istiyor

27.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:44
Ukrayna ve Macaristan ilişkilerini iyileştirmek istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bugün yaptıkları toplantıda iki ülke ilişkilerinde huzuru korumak için anlaştıklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bugün yaptıkları toplantıda iki ülke ilişkilerinde huzuru korumak için anlaştıklarını belirtti.

Kuleba ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine engel olan şeyin "şüpheler" olduğunu belirten Kuleba, Macar mevkidaşıyla bugün yaptıkları toplantıda Ukrayna-Macaristan ilişkilerinde huzuru korumak için anlaştıklarını ifade etti.

Kuleba, Ukrayna'daki Macar halkına karşı gösterilecek herhangi bir saygısızlığı koşulsuz olarak kınadığını kaydetti.

Ukraynalı Macarların ayrılıkçılığa eğimli olduğunu düşünmek için bir neden olmadığını dile getiren Kuleba, "Aynı şekilde Ukrayna devletinin de Ukraynalı Macarlara zarar vermek istediğine inanmak için de bir neden yok. Biz bir ülkeyiz, bir toplumuz ve her zaman bir olacağız." ifadelerini kullandı.

Szijjarto da mevkidaşıyla bugünkü toplantının iki ülke ilişkilerinin kötüleşmesini durdurup iyileşmesine hizmet edeceğini umduğunu kaydetti.

Macaristan'ın daima Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğine dikkati çeken Szijjarto, bu nedenle ayrılıkçılık suçlamalarının yersiz olduğunu söyledi.

Macaristan-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın batısında yaklaşık 150 bin Macar azınlık yaşıyor. Ukrayna hükümeti, 2017'de eğitim kanununda yaptığı değişiklikle Macarların eğitimde ana dillerini kullanmalarını yasakladı.

Macaristan ise Kiev yönetimini Macar azınlığın haklarını ihlal etmekle suçluyor.

AB üyesi Macaristan, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın NATO ve AB'ye entegrasyonunu veto ediyor.

Ayrıca Kiev yönetimi, Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimini eleştiriyor.

Gerginlik nedeniyle iki ülke, bir çok kez karşılıklı olarak birbirlerine nota verdi ve diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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