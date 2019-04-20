Ukrayna ve Kuzey Makedonya Pazar Günü Sandık Başında: Seçmenin Oyu İki Ülkeyi Nereye Götürecek?

Geleceğini Batı'da aramanın bedellerini sorgulayan iki ülke, Ukrayna ve Kuzey Makedonya 21 Nisan pazar günü yeni devlet başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Her iki ülkede de devlet başkanlığı görevi sembolik bir anlam taşıyor, ancak bu seçimler iki ülke için de geleceğe dönük tercihlerini görmek açısından büyük önem taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle