UKRAYNA VE İSRAİL'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI ÖZEL UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UKRAYNA VE İSRAİL'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI ÖZEL UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulması sonucu Ukrayna ve İsrail'de kalan Türk vatandaşları, THY'nın özel uçuşuyla Türkiye'ye getirildi.

10.06.2020 03:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:32

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulması sonucu Ukrayna ve İsrail'de kalan Türk vatandaşları, THY'nın özel uçuşuyla Türkiye'ye getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte uçuşların durdurulması nedeniyle Ukrayna ve İsrail'de kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları(THY)'nın özel uçuşuyla Türkiye'ye getirildi. İsrail ve Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarının taşıyan uçaklar, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul İl Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde bilgi formu dolduran yolcuların daha sonra pasaport kontrolleri yapıldı. İşletimlerinin ardından yolcular, İstanbul Hava Limanı'ndan ayrıldı. İsrail ve Ukrayna'dan getirilen Türk vatandaşları, evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den geldiğini belirten bir yolcu, "Hem uçakta hem de havalimanında form doldurduk. İletişim bilgilerimizi yazdık" dedi. İsrail'den gelen bir başka yolcu ise, "Orada bir hastalık geçirdiniz mi ve orada ne kadar kaldınız şeklinde sorular olan formları doldurduk" diye konuştu.

UKRAYNA VE İSRAİL'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI ÖZEL UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Simge Sağın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: UKRAYNA VE İSRAİL'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI ÖZEL UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 03:41:54. #1.14#
title