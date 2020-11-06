Ukrayna ve Fransa "Normandiya Zirvesi"ni görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek "Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi"nin en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek "Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi"nin en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler geçen sene Paris'te gerçekleşen Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi kapsamında alınan kararların uygulanma sürecini görüştü.

Zelenskiy, ülkesinin istikrarlı bir şekilde zirve kapsamında alınan kararları yerine getirdiğini ifade ederek, tarafların anlaştığı gibi Donbas'ta iki yeni giriş-çıkış noktası açmaya hazır olduklarını belirtti.

Macron, gelecek Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi'nin en kısa sürede gerçekleşmesi konusunda Zelenskiy'i destekleyerek, Ukrayna'nın barış yolundaki girişimlerini takdir ettiklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ticaret, ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konuları ele alındı.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene aralıkta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz