Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak
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Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak

04.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:46
Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomi, nükleer enerji, uzay ve askeri alanlarda iş birliğini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomi, nükleer enerji, uzay ve askeri alanlarda iş birliğini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarafların iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına önem verdiği görüşmede, Zelenskiy, ülkesinin Brezilya'yla tarım, nükleer enerji, uzay ve askeri alanlarda iş birliği yapmaktan memnun olacağını vurguladı.

Zelenskiy, gelecek toplantıda pek çok alanda ikili anlaşmaların imzalanması umudunu dile getirerek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediği için Brezilya'ya teşekkür etti.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda iş birliği de ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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