Ukrayna ve ABD'den nükleer enerji alanında 30 milyar dolarlık proje
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Ukrayna ve ABD'den nükleer enerji alanında 30 milyar dolarlık proje

Ukrayna ve ABD'den nükleer enerji alanında 30 milyar dolarlık proje
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Ekonomi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom ile ABD şirketi Westinghouse arasında 30 milyar dolarlık protokol imzalandı.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi Energoatom ile ABD şirketi Westinghouse arasında 30 milyar dolarlık protokol imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki şirketin imzaladığı protokolü memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Pilot proje olarak Hmelnitski Nükleer Santralinin bir güç ünitesinin ortak inşa edileceğini ve anlaşmanın 4 üniteyi daha kapsadığını aktaran Zelenskiy, proje maliyetinin toplamda 30 milyar doları bulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna ve ABD'den nükleer enerji alanında 30 milyar dolarlık proje - Haberler Ekonomi
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