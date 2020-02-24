Ukrayna vatandaşlarını uyardı: "İran'a gitmeyin"

24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:31

Ukrayna, vatandaşlarını İran'a gitmemeleri konusunda uyardı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'da görülen korona virüsü nedeniyle, vatandaşlarımızı İran'a gitmeme ve ziyaretlerini erteleme konusunda bir kez daha uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı ise Ukrayna'da korona virüsüne rastlanmadığını duyurdu.



İranlı yetkililer ülkede korona virüsü nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA