Ukrayna vatandaşlarını uyardı: "İran'a gitmeyin"
Haberler » Güncel » Ukrayna vatandaşlarını uyardı: "İran'a gitmeyin" - Haber

Ukrayna vatandaşlarını uyardı: "İran'a gitmeyin"

Ukrayna, vatandaşlarını İran'a gitmemeleri konusunda uyardı.

24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:31
Ukrayna vatandaşlarını uyardı:

, vatandaşlarını 'a gitmemeleri konusunda uyardı.


Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'da görülen korona virüsü nedeniyle, vatandaşlarımızı İran'a gitmeme ve ziyaretlerini erteleme konusunda bir kez daha uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı ise Ukrayna'da korona virüsüne rastlanmadığını duyurdu.


İranlı yetkililer ülkede korona virüsü nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler