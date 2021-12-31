Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı - Haberler
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Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Chorna İlçe Müftülüğü'ne ihtida başvurusunda bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Chorna İlçe Müftülüğü'ne ihtida başvurusunda bulundu.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez başkanlığında şahitler huzurunda şehadet getirerek Amina ismini aldı. Müslüman olduğu ilk anlarda duygularını paylaşan Amina, Müslüman arkadaşları ve kendi araştırmalarıyla İslamı seçtiğini ve şu anda çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından kendisine ihtida beraatı ve Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - BİLECİK

Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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