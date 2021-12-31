Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu ve 'Amina' ismini aldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Chorna İlçe Müftülüğü'ne ihtida başvurusunda bulundu.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez başkanlığında şahitler huzurunda şehadet getirerek Amina ismini aldı. Müslüman olduğu ilk anlarda duygularını paylaşan Amina, Müslüman arkadaşları ve kendi araştırmalarıyla İslamı seçtiğini ve şu anda çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından kendisine ihtida beraatı ve Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - BİLECİK