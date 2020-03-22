Ukrayna uyruklu vatandaşlar gemi ile geri gönderilecek
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Ukrayna uyruklu vatandaşlar gemi ile geri gönderilecek

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altına alınmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş, gemideki Ukrayna uyruklu kişilerin gemi ile geri gönderileceğini söyledi.

22.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:18
Ukrayna uyruklu vatandaşlar gemi ile geri gönderilecek

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altına alınmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş, gemideki Ukrayna uyruklu kişilerin gemi ile geri gönderileceğini söyledi. Bektaş, "Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarımızda şüpheli bir durum görülmedi. 14 gün gözlem altında tutacağız" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bektaş, Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altına alındığını aktararak, "Limanda baştan bu tarafa her şey kontrol altında. Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün de orada 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 kadar da Ukrayna vatandaşı var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarımızı aldık, ilk kontrollerini yaptık. Şüpheli durum görülmedi. Ona rağmen onları bir öğrenci yurdumuzda karantinaya aldık. 14 gün orada tutacağız, gözleyeceğiz. Oradan bir bulaşıklık olmamasına çalışıyoruz. Ama baştan bu tarafa liman dillendiriliyor. Biz her şeyi kamuoyu ile paylaşmıyoruz. Limanda baştan bu tarafa hiçbir sorun yaşamadık" dedi.

"Elimizde fırsat varken her türlü tedbiri almak durumundayız"

Vali Bektaş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatarak, "65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hareketlerine bir miktar daha sınırlama getirme zarureti ortaya çıktı. Bakanlıklarımız bize gerekli talimatları gönderdiler. Biz de birkaç saattir Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu talimatları nasıl şekillendireceğimizi tartıştık, karara bağladık. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın bahçeleri dışına çıkmaları yasaklandı. Ayrıca hane halkı dışında kimselerle temasları zaruri haller dışında o da yasaklandı. Beş, on kişilik toplantılar, yemekler o da yasaklandı. Maalesef olmayacak. Bu saatten sonra kolluk kuvvetleri ve zabıta bu konunun takipçisi olacak. Hıfzıssıhha Kurulunun verdiği hukuki, cezai imkanlar kullanılacak. Riski ciddiye alarak herkesin böyle davranması gerekiyor. Böyle davranmadığımızda önümüze neler çıkabileceğini görüyoruz. Hazır elimizde fırsat varken senaryonun kötüsü ile karşılaşmadan almamız gereken her türlü tedbiri, önlemi almak durumundayız. Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız, hükümetimiz, devletimizin istediği odur. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yaşlılar için "Vefa Koordinasyon Kurulu" hazırlandı

Avrupa'nın aksine Türkiye'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı bulunanlara yönelik Vefa Koordinasyon Kurulunun devreye girdiğini aktaran Bektaş, "Özellikle Avrupa'da 65 yaş üstüne dönük sağlık sisteminin tedbir yapılanmasında onları ikinci plana itme gibi bir durumu var. Biz tam tersi bir şey yapıyoruz. Vefa diye bir kavramdan yola çıkarak Vefa Koordinasyon Kurulu oluşturduk. Başında kaymakam ve valinin olduğu, üyelerin olduğu teşkilat şeması oluşturuldu. Vefa İletişim Merkezi oluşturuluyor. Açık kapı merkezleri de kullanılabilecek. Olmayan yerlerde ayrıca bu iş için merkez oluşturulacak. 112 aracılığıyla ihtiyaçlarını bu merkeze bildirecekler. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla, bakacak kimseleri yoksa her türlü ihtiyaçlarını ayaklarına getireceğiz. Bu sistemle ilgili arkadaşlar çalışıyor. Herkes devrede. Sistem oluşuyor. Öncelikle yardıma ihtiyacı olanlar tespit ediliyor. Her biri tespit edilecek. Köyde, şehir merkezinde evlerinden çıkmaya ihtiyaç kalmadan gerekeni yapacağız. Vefa duygusuyla davranmak zorundayız. Sağda solda sosyal medyada yaşlılarımızı üzen paylaşımlar, hedefe koyan paylaşımlar var. Bir kısım ülkeler gibi yaşlılarımızı ikinci plana iten durumlar olmayacak. Bizim sloganımız vefa. Biz kimseye ceza verme heveslisi değiliz. Niye 65 yaş üzeri, niye kronik hastalar, çünkü onlar daha çok risk altında. Şunu söylüyoruz. Varmış gibi, pozitifmiş gibi biz işimize bakıyoruz. Bunu varsayarak herkesin davranmasını istiyoruz" dedi.

"700 insanın bir günde ölmesi gibi bir ihtimalden bahsediyoruz"

İtalya'da 24 saatte ölen insan sayısının 700'ün üzerinde olduğuna dikkat çeken Vali Bektaş, "700 küsür insanın bir günde ölmesi gibi bir ihtimalden bahsediyoruz. Ona karşılık bugün katlandığımız her şey çok az şeydir. Bakın 700 kişinin, bir hayal değil, varsayım değil. 21 Mart günü İtalya'da ölen insan sayısı 700'ün üzerinde. Dolayısıyla böyle bir olumsuz seçenek var. Bunu göze almamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kime ne fedakarlık düşüyorsa onu yapacağız. O senaryo ile karşılaşmamak için bütün önlemleri alacağız" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ise 81 ile tarama kitlerinin gönderilmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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