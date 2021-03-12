Ukrayna Ulusal Çaykovski Müzik Akademisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Ulusal Çaykovski Müzik Akademisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Ulusal Çaykovski Müzik Akademisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Andriy Ivaniş'in yönetimindeki halk enstrümanları korosu, geleneksel vşivanka kıyafetleriyle İstiklal Marşı'nı icra etti.

Ukrayna Ulusal Çaykovski Müzik Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Mikhaylo Mirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle önemli bir günün kutlanmasına katılmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Mirik, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile iş birliğinin devam etmesini ve iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi umduklarını kaydetti.

Proje kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. yılını, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz