Ukrayna "uçak motoru fabrikasını" kamulaştırdı
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Ukrayna "uçak motoru fabrikasını" kamulaştırdı

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:38
Ukrayna 'uçak motoru fabrikasını' kamulaştırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin en büyük uçak motoru fabrikalarından Motor Sich'i kamulaştıran kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin en büyük uçak motoru fabrikalarından Motor Sich'i kamulaştıran kararnameyi imzaladı.

Zelenskiy tarafından imzalanan kararnamede, "ulusal çıkarların korunması" amacıyla, Motor Sich'in tümüyle kamulaştırıldığına vurgu yapıldı.

Çin merkezli Skyrizon şirketi, 2017'de Motor Sich hisselerinin yüzde 56'sının satın alınmasına yönelik anlaşma sağlamış, anlaşmaya ilişkin belgeleri Ukrayna makamlarına onay için Ağustos 2019'da sunmuştu.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Ağustos 2019'da yayımlanan haberde, ABD'nin Motor Sich'in Çin'e satılmasını istemediği ve konuya ilişkin Ukraynalı yetkililerle görüşmelere başlandığı iddia edilmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bölge mahkemesi, 20 Mart'ta Motor Sich'e ait hisselerin yüzde 100'üne el koyulduğunu açıklamıştı.

1907 yılında kurulan Motor Sich, helikopter ve uçakların yanı sıra, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik motorların üretimini de gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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