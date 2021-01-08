Ukrayna, uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde İran'dan detaylı açıklama istedi
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Ukrayna, uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde İran'dan detaylı açıklama istedi

08.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:10
Ukrayna, uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde İran'dan detaylı açıklama istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinin birinci senesinde İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinin birinci senesinde İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 sene geçtiği vurgulanırken, kazada ölenlerin yakınlarının acısının paylaşıldığı ifade edildi.

İran'a olaya ilişkin tam ve detaylı bir açıklama yapması ve benzeri bir olayın önüne geçmek için önlemler alması çağrısı yapılan açıklamada, olaydan etkilenen Ukrayna, Afganistan, Kanada, İsveç ve Birleşik Krallık'ın adaletin tesisi ve kazada ölenlerin ailelerine tazminat konusunda İran'ı sorumlu tutacakları belirtildi.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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