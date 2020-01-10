Ukrayna: "Uçağın füzeyle düşürülmesi ihtimaller arasında"

10.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:39

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğüne dair ihtimallerin bulunduğunu ifade etti.



İran'da düşen uçağın füzeyle vurulduğuna dair ihtimaller Ukrayna tarafından araştırılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, "Uçağın füzeyle vurularak düşürülmesi konusu ihtimaller arasında ancak teyide muhtaç bir detay. Basında çıkan Kanada, ABD ve İngiltere yönetimlerinin açıklamalarını takip ediyoruz ve ellerindeki bilgileri, bizimle paylaşmalarını istiyoruz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile konuyu ayrıntılı konuşacaklarını belirten Zelenskiy, "Öğle saatlerinde bu konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşmemiz de olacak. Araştırma komisyonunun çalışmaları devam ediyor ve biz sürekli irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA