Ukrayna uçağı kurbanları protestolar arasında defnedildi

16.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:33

İran'da düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden İranlılar protestolar arasında toprağa verildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarındaki Parand bölgesinde düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için İranlılar cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni için toplanan kalabalığın İran Dini Lideri Ali Hamaney ve İran Devrim Muhafızları (IRGC) karşıtı slogan attıkları görüldü.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü. İran daha sonra uçağın 'insan hatası' nedeniyle 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıklamıştı. Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Uçakta 73 Kanada, 71 İran, 8 İsveç, 6 Afganistan, 4 Almanya, 3 İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşının olduğu belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler-Toplanan kalabalık-Slogan atılması

Görüntü Dökümü/////ARŞİV (02.42'den itibaren)----------------Uçağın düşmesinden sonra enkaz bölgesinde çalışan ekipler

Kaynak: DHA