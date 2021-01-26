Ukrayna, Türkiye'yi Yeşil kategoriye aldı
26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.
Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi. Daha önce 'kırmızı' kategoride bulunan Türkiye'nin 'yeşil' kategoriye geçmesiyle Türkiye'den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina uygulaması kaldırıldı.
Kaynak: Tourism Today