Ukrayna, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkardı
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Ukrayna, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkardı

15.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:33
Ukrayna, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkardı

Ukrayna, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen tursitlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.

Ukrayna, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen tursitlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi. Daha önce 'kırmızı' kategoride bulunan Türkiye'nin 'yeşil' kategoriye geçmesiyle Türkiye'den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina (izolasyon) uygulaması kaldırıldı. Türkiye, Ukrayna'da 18 Aralık 2020'den bu yana 'kırmızı' listede bulunuyordu. Ukrayna'da 'kırmızı' kategorideki ülke sayısı son bir haftada 78'den 66'ya geriledi.

PCR TEST SONUCU İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU KALKTI

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Ukrayna makamlarınca Covid-19'un yaygınlığına göre ülkeler kırmızı veya yeşil kategoriye alınmaktadır. Bugün itibarıyla ülkemizin yeşil listede yer aldığı görülmektedir. Buna göre, PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır" bilgisine yer verildi. Ukrayna'ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, Kovid-19 tedavi masraflarını kapsayan, Ukrayna'da kalış süresince geçerli sigorta poliçesine sahip olmaları gerektiği hatırlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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