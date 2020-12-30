Ukrayna: "Türkiye'yi dostumuz ve stratejik ortağımız olarak görüyoruz"
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Ukrayna: "Türkiye'yi dostumuz ve stratejik ortağımız olarak görüyoruz"

30.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:47
Ukrayna:

Ukrayna, askeri ve ticari konular başta olmak üzere önemli alanlarda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye'yi dost ve stratejik ortak olarak gördüğünü açıkladı.

Ukrayna, askeri ve ticari konular başta olmak üzere önemli alanlarda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye'yi dost ve stratejik ortak olarak gördüğünü açıkladı.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Mısır, Ürdün, Endonezya ve Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın yakın zamanda imzalanacağını duyurmuştu. Türkiye ile de ticaret anlaşması imzalamak için görüşmeler yapan Ukrayna, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Dostumuz ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor. Delegelerin görüşmesinin ardından iki ülkenin çıkarları açısından en zor aşamaya geldik. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde atmosfer ne kadar iyi olursa, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması da o kadar kolay olur. İki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantı da bu anlaşmanın başarısında rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret düzenlemişti. Çavuşoğlu ve Akar Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde askeri, sosyal, siyasi konuların yanı sıra turizm ve ticaret gibi konular da ele alınmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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