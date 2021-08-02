Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor
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Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor

Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 18 uçuş gerçekleştirerek, yangından etkilenen bölgelere 144 ton su boşalttığı bildirildi.

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 18 uçuş gerçekleştirerek, yangından etkilenen bölgelere 144 ton su boşalttığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuşla 272 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün gerçekleştirdiği 18 uçuş kapsamında, Antalya bölgesinde yangından etkilenen bölgelere 144 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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