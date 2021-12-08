Ukrayna Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılmasına olumlu bakıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılması dahil çözüme faydası olacak formatlara olumlu baktıklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılması dahil çözüme faydası olacak formatlara olumlu baktıklarını söyledi.
Nikiforov, Kommersant'a yaptığı yorumda Rusya ile direk görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek, "Önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi." değerlendirmelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz." ifadelerini kaydetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...
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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri