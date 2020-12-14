Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı

14.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:28
Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı

Türkiye ile Ukrayna arasında silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve korvet tipi gemilerin ortak üretimini de kapsayan önemli anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye ile Ukrayna arasında silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve korvet tipi gemilerin ortak üretimini de kapsayan önemli anlaşmalara imza atıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki heyetin Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Türk şirketleri ile teknoloji paylaşımı, korvet tipi gemi ve SİHA'ların üretimi konusunda anlaşmalar imzalandı. Hükümetler arasında varılan anlaşmaların ele alındığı görüşmede, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında iş birliğinin stratejik nitelikte olduğunun kaydedildiği ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Karadeniz-Azak bölgesinde güvenliği artırmaya ve Ukrayna donanmasının güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verildiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin son Türkiye ziyaretinde varılan mutabakatlar kapsamında ilk somut anlaşmaların imzalandığını belirten Taran, Zelenskiy'nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin ivme kazanacağı temennisinde bulunduğunu hatırlattı. İsmail Demir ise Türkiye ile Ukrayna'nın savunma alanında birçok ortak iş birliği imkanına sahip olduğunu vurgulayarak, anlaşmaların iki taraf için de faydalı sonuçlar vereceğini ifade etti. Ayıca Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın askeri alanda ilk kez dış ticari anlaşmalar imza attığı belirtildi.Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti sırasında Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir arasında ortak askeri sanayi projeleri kapsamında niyet beyanı, Taran ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında ise Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.


Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı
Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı
Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Kaçka, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması görüşmelerini AA'ya değerlendirdi
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Kaçka, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması görüşmelerini AA'ya değerlendirdi
İnegöl Belediyesi bir ilke daha imza attı
İnegöl Belediyesi bir ilke daha imza attı
Son Dakika | Türk hekimler, Suriye'de 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı (2)
Son Dakika | Türk hekimler, Suriye'de 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Hakan Taşıyan Defne Samyeli Nilgün Belgün
Spor Samatta Erol Bulut Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 23:28:12. #1.15#
title