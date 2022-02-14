Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

AA, Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde oluşturulan Ukrayna- Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gökbuket Mahallesi'nde, küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması ve yanan ormanlık alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alanda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, etkinlikte yaptığı konuşmada, oluşturulan ormanın birliğin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Bodnar, Ukrayna'nın bu yangınların söndürülmesi için helikopter ve uçak desteğinde bulunduğunu belirtti.

Yangınları söndürmek kadar yanan alanları yeniden canlandırmanın da önemine değinen Bodnar, bu kapsamda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından orman sahasına 10 bin fidan dikildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Türkiye, Ukrayna, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title