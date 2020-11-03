Ukrayna turizm acentelerinin temsilcileri Kayseri'de ağırlanıyor
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Ukrayna turizm acentelerinin temsilcileri Kayseri'de ağırlanıyor

03.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:14
Ukrayna turizm acentelerinin temsilcileri Kayseri'de ağırlanıyor

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'ne "Charter seferleri" ile Ukrayna'dan turist grupları getiren acentelerin temsilcileri ağırlandı.

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'ne "Charter seferleri" ile Ukrayna'dan turist grupları getiren acentelerin temsilcileri ağırlandı.

Charter seferlerine 2017'de başlayan Erciyes'e turist gruplarını getiren Ukraynalı 30 acente temsilcisi, Kayseri'de bir otelin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Kayseri mantısı gibi yöresel yemekleri yapıp, tadına bakan turizmciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Otel müdürü Macit Sunar, bu ziyaretlerle yurt dışındaki acentelerin hem bölgeyi hem de otelleri tanıyıp, kendi ülkesinde pazarladıklarını söyledi.

Erciyes'i ülkelerinde tanıtmak için Kayseri'ye gelen Ukraynalı turizmcilerin yöreye özgü lezzetlerden tatmalarını da sağladıklarını ifade eden Sunar, "Akşam yemeğini misafirlemiz için biraz daha renklendirmek istedik. Otel restoranında Kayseri mantısının hamurunu gelen misafirlerimize açtırdık. Kendilerinin yapmasını ve daha sonrasında da yemelerini sağladık. Kayseri mantısı yapımını çok sıkıcı buldular. Çok ufak ve emek gerektirdiği için yapımı zor buldular ama sonrasında lezzetini beğendiler." diye konuştu.

Ukrayna'dan gelen acente temsilcilerinden Yuliya Veronika ise Erciyes'in kayak turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Tanıtım yaparak her sene daha fazla turist getirmeye çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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