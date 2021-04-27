Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
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Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı Salondaki katılımcılar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun salona gelmesi ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna...

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı

Salondaki katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun salona gelmesi ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı"na katıldı.

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı
Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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