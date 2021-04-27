Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı Salondaki katılımcılar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun salona gelmesi ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna...